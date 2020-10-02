Okullarda koronavirüs vakası çıkarsa ne olacak? İşte madde madde yapılacaklar

Okullarda 31 Ağustos’ta başlayan uzaktan eğitimin ardından yüz yüze eğitim de kademeli olarak başladı. Sağlık Bakanlığı, öğrencide, öğretmende veya servislerde corona virüs çıkması durumunda ne yapılacağı konusunda bir çalışma rehberi hazırladı. İşte detaylar...

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Sağlık Bakanlığı hazırlandığı eğitimde olası corona virüs vakası senaryoları üzerine 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' hazırladı.

Okulda bir öğrenci ya da öğretmende virüs tespit edildiğinde ne yapılacak? Sağlık Bakanlığı salgın rehberi güncellendi, hangi durumda nasıl bir uygulamaya gidileceği madde madde anlatıldı.

ÖĞRENCİDE VİRÜS ÇIKARSA NE OLACAK?

Buna göre, virüs bir öğrencide çıkarsa eğitim devam edecek. Aynı anda iki ya da daha fazla öğrencide çıkarsa o sınıftakiler 14 gün karantinaya alınacak. Rehbere, okullarda pozitif vaka çıkması durumunda yapılması gereken uygulamalar eklendi. 4. sınıflaran itibaren herkesin maske taktığı sınıfta bir öğrenci pozitif çıkarsa, maske takmak koşuluyla eğitim devam edecek. Öğrenciler ve öğretmen 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla, günde 2 kez ateş ölçümüyle takip edilecek. Bu sınıf, diğer sınıflardan farklı zamanlarda teneffüse çıkacak.

İşte tüm ayrıntılar

Öğretmenin ve öğrencilerin kurallara uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,

- Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

- Öğretmenler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla eğitim vermeye devam eder.

- Pozitif vaka çıkan sınıfta görev alan öğretmenler ve o sınıfın öğrencileri, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Bu sınıftaki çocukların teneffüs saatinin diğer sınıflardan farklılaştırılması sağlanır.

-Semptom veya yüksek ateşi tespit edilen kişi sağlık kuruluşuna yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre herhangi bir semptom göstermeyen öğrenci/öğretmen okula devam eder, aksi durumda ise vaka olarak kabul edilir. Aynı sınıfta ikinci kez vaka çıkarsa sınıf öğrencilerin tamamı yakın temaslı olarak kabul edilir.

Öğretmenin testi pozitif çıkarsa

Eğer öğretmenin okul dışında riskli bir teması yoksa,

- İlk pozitif vaka çıkan sınıftaki tüm öğrenciler yakın temaslı kabul

edilir.

- Okulda tüm öğretmenler temaslı kabul edilir ve maske takmak

koşuluyla okula devam eder.

- Öğretmenlerin okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati

arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri

gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

- Okul tarafından 14 gün boyunca günlük iki kez semptom sorgulaması ve ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır. Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen öğretmen sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

- Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre okula devam eder

veya vaka olarak kabul edilir.

Öğretmenin okul dışında riskli bir teması var ise

Diğer öğretmenler ve ilk vaka çıkan sınıftaki öğrenciler temaslı

kabul edilir, okul tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati

arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri

gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilen kişiler sağlık kuruluşuna yönlendirilir.

Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre kişiler okula devam

eder veya vaka olarak kabul edilir.

Öğretmenlerin kuralına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske

taktığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda,

sınıfta yer alan tüm öğrenciler yakın temaslı olarak kabul edilir. Öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

Sınıfta ders veren öğretmende korona tanısı saptanırsa ne olacak?

Öğretmenin ve öğrencilerin sürekli şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,

Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

Öğretmenler temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya devam eder.

Öğretmenler ve öğretmenin derse girdiği sınıftaki öğrencilerin, okul

tarafından 14 gün boyunca en az 2 ders saati arayla günde iki kez semptom sorgulaması yapılarak ateş ölçümleri gerçekleştirilir ve bunlar kayıt altına alınır.

Semptom belirten veya yüksek ateşi tespit edilenler sağlık kuruluşuna

yönlendirilir. Sağlık kuruluşunun değerlendirmesine göre bu kişiler okula

devam eder veya vaka olarak kabul edilir.

Servislerde öğrencilerin birinde vaka rastlanırsa ne olur?

Servis şoförü/rehber personel, kurallarına uygun ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullandığı, öğrencilerin maske takmadığı ya da düzensiz taktığı durumlarda,

Öğrenciler yakın temaslı kabul edilir ve bu servisteki öğrenciler eve

gönderilerek 14 gün boyunca temaslı takibine alınır.

Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilip maske ile çalışmaya

devam eder. Semptomlar açısından kendini takip eder.

Servis şoförü/rehber personel ve öğrencilerin kurallarına uygun şekilde ağız ve burnu kapayacak şekilde maske kullanması halinde,

Öğrenciler temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla okula devam eder.

Servis şoförü/rehber personel temaslı kabul edilir ve kuralına uygun maske takmak koşuluyla çalışmaya devam eder.