Okullara randevusuz velilerin girişi yasaklandı mı?

Bir ilimizin valiliği tarafından yapılan açıklamada randevu saatleri dışında okula ebeveynler de dahil olmak üzere ilgisiz şahısların girmesinin yasaklanacağı duyuruldu. Uygulama, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında gündeme gelmişti. Bu düzenleme kapsamında öğrenci velilerinin randevu almadan okula gidemeyecekleri duyurulmuştu.