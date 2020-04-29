Okullar ne zaman açılacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 10.30'da okulların ne zaman açılacağına dair açıklama yapacak.

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Koronavirüs salgını nedeniyle 30 Nisan'a kadar ara verilen eğitim, devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, saat 10.30'da kameralar karşısına geçip öğrenci ve velilerin merak ettiği soruya yanıt verecek.

Öte yandan Selçuk'un dün Bilim Kurulu üyeleri ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile koronavirüsle mücadelede gelinen son durumu görüştüğü ve bir karara vardığı belirtiliyor.