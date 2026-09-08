Okullar başörtüsü yasağıyla başladı

Avusturya’da yeni eğitim yılı, 14 yaşından küçük kız öğrencilerin kamu ve özel bütün okullarda başörtüsü takmasını yasaklayan düzenlemeyle başladı. ÖVP’li Entegrasyon Bakanı Claudia Bauer, başörtüsünü “bir baskı işareti ve kız çocuklarını en küçük yaşlardan denetleme aracı” olarak niteledi.

Üç partili koalisyon düzenlemeyi “toplumsal cinsiyet eşitliğine bağlılık” diye sunuyor. Ancak Anayasa Mahkemesi, ilkokullardaki benzer yasağı 2020’de devletin din karşısındaki tarafsızlığına aykırı bularak iptal etmişti. Fransa’daki yasak tüm göze çarpan dini simgeleri kapsarken, Avusturya’daki düzenleme doğrudan Müslüman kadınların örtüsünü işaret ediyor.

Avusturya İslam Topluluğu’ndan (IGGÖ) Carla Amina Baghajati, yasağın din özgürlüğünü haksız biçimde kısıtladığını ve Müslüman kız çocuklarını orantısız etkilediğini söyledi. Baghajati, “Çocukları korumak yerine belirli bir dini uygulamayı hedef alıyor ve desteklediğini iddia ettiği çocukları dışlama riski taşıyor” dedi; IGGÖ, ailelerin Anayasa Mahkemesi’ne başvurusunu destekleyecek.

Yasağı öğretmenler uygulayacak; ihlal sürerse çocuk hizmetlerine bildirim yapılacak, velilere 800 avroya kadar ceza kesilecek. Yeşiller’den Sigi Maurer, ağır yük altındaki öğretmenlere “polis memuru rolü” yüklendiğini söyledi. Aşırı sağcı FPÖ yasağı yetersiz bulurken, Baghajati ise Avrupa’da karmaşık sorunların azınlıkları hedef alan sembolik önlemlere indirgenmesinden kaygılı.