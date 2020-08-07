BIST 1.036
DOLAR 7,32
EURO 8,66
ALTIN 484,14
HABER /  EĞİTİM
ADV İyi Bir Eğitim, İyi Bir Gelecek Tercih Meselesi

Okullar açılacak mı? Bengi Başer'den 3 gün önerisi

TÜRKİYE'nin önemli kardiyologlarından Prof. Dr. Bengi Başer, 31 Ağustos Pazartesi günü açılacak okullarla ilgili üç önemli öneride bulundu.

Abone ol

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen genelgede, 2020-2021 eğitim yılının 31 Ağustos Pazartesi günü başlayacağı açıklandı. Okul öncesi eğitim ile 1. sınıfa başlayacak öğrencilere, 31 Ağustos-4 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimi verileceği bildirildi.

Ancak yurt genelinde Kovid-19 vaka sayısında yaşanan artış ve günlük vaka sayısının binin üzerinde seyretmeye başlaması, okulların açılma tarihi konusunda tartışma yaratmaya başladı. Konunun uzmanlarından Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Yamanel, "Vaka sayıları, tatil beldelerinden gelen insanların bulaştırmasıyla artarsa, okulların açılmasıyla ilgili yeni kararlar alınabilir" açıklamasında bulundu.

3 gün okul 3 gün EBA önerisi
Okulların açılmasıyla ilgili çok önemli bir öneri de, ünlü Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer'den geldi. Prof. Dr. Başer sosyal medya hesabından yaptığı öneride şu başlıkları sıraladı: "Orta öğretim için karar verici ben olsaydım; kesinlikle 1 yarı yıl okulları açmazdım. Mutlaka açacaksam da; 1., 8., ve 12. sınıfları düzenli getirip, kalan sınıfları haftanın 6 günü (Cumartesi de dahil) 3 gün okula getirerek, kalan 3 günde EBA üzerinden eğitim verirdim."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bugün 83 yerleşim yerinde karantina var! İçişleri Bakanlığı açıkladı
Kamu bankaları ikinci el taşıt kredisi kampanyasını sonlandırdı
Rekor kıran altın fiyatları ne durumda? Gram altın 480 lirayı aştı
Dolar yeni zirveye oturdu! 7 Ağustos dolarda son durum
Muharrem İnce belge açıklayacak
Dolardaki artışa önlem! Merkez Bankası, BDDK, TBB ve banka genel müdürleri toplandı
ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Meclis Üyesi, belediye çalışanları tarafından darbedildi
Denizli'de toplu taziye ziyaretleri yasaklandı
THY'den Almanya uçuşları için koronavirüs testi uyarısı 
Uğurtan Sayıner eşi kim kaç kere evlendi evlilikleri ve çocukları
Her yıl 5-6 santimetre Anadolu'nun altına dalıyor büyük deprem yakında
Ağustos ayı hacamat takvimi 2020 ne zaman yapılır?
Yorumlar