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Okulda rezalet patladı! Oğlunun telefonuna bakan anne şok oldu utanç verici olay ortaya çıktı

Okulda rezalet patladı! Oğlunun telefonuna bakan anne şok oldu utanç verici olay ortaya çıktı

Öğrenci ve öğretmen rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. Skandalın patlamasının ardından ülke ayağa kalktı.

Okulda rezalet patladı! Oğlunun telefonuna bakan anne şok oldu utanç verici olay ortaya çıktı

Koronavirüs salgınında dünyanın birçok ülkesinde okullar kapalı olmasına rağmen yeni skandallar çığ gibi büyüdü Özellikle ABD, İngiltere ve Avustralya'da arka arkaya rezaletler patladı.

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Okulda rezalet patladı! Oğlunun telefonuna bakan anne şok oldu utanç verici olay ortaya çıktı

ABD'nin Alabama eyaletindeki bir lisede öğretmenlik ve amigo grubuna koçluk yapan Carrie Cabri Witt, iki erkek öğrenciyle cinsel ilişkiye girince büyük bir rezaletin ortalığa saçılmasına yol açtı.

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Okulda rezalet patladı! Oğlunun telefonuna bakan anne şok oldu utanç verici olay ortaya çıktı

Tutuklanıp cezaevine gönderildikten sonra uzun bir yasal mücadeleye girişen ve olayı yüksek mahkemeye taşıyan öğretmen Witt, üç yılın ardından bir ilişkisinden suçlu bulundu. Savcılık, anlaşma karşılığında ikinci suçlamayı düşürdü.

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Okulda rezalet patladı! Oğlunun telefonuna bakan anne şok oldu utanç verici olay ortaya çıktı

ABD medyası, Decatur High School'da biri 17, diğeri 18 yaşındaki öğrencileriyle ilişkiye giren öğretmenin 1 Temmuz tarihinden itibaren gelecekteki 20 yılını parmaklıklar arkasında geçirebileceğini bildiriyor.

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