Okula sığınan 40 Filistinliyi öldüren İsrail ordusu: Camiler hastaneler ve okullar vurulmaya devam edecek
İsrail ordusunun BM okuluna sığınan Filistinlileri hedef aldığı saldırıda 40 Filistinli öldü. İsrail ordusu saldırıya ilişkin açıklama yaparak "Nuseyrat üssündeki BM okulunda ölenlerin tümü muhtemelen teröristlerden oluşuyor" ifadelerini kullandı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansına (UNRWA) ait yerinden edilenlerin barındığı bir okula düzenlediği saldırıda 14'ü çocuk, 9'u kadın 40 Filistinli hayatını kaybetti.
Okula sığınan yüzlerce sivilin acımasızca vurulduğu saldırının ardından katiller ordusu İsrail'den tepki çeken bir açıklama geldi.
Gazze işgalinde aylardır Hamas bahanesinin arkasına sığınarak soykırım düzenleyen İsrail, okul katliamında da Hamas'ı işaret etti.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırının İsrail istihbaratının işbirliğiyle gerçekleştirildiği ifade edilirken, "Hamas'ın UNRWA okulundaki bir yerleşkeyi kullandığı" iddia edildi.