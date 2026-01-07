BIST 12.081
DOLAR 43,04
EURO 50,34
ALTIN 6.163,33
HABER /  GÜNCEL

Okula gelmeyince ortaya çıktı: Evinde ölü bulundu!

Okula gelmeyince ortaya çıktı: Evinde ölü bulundu!

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar'ın fakülteye gitmemesi üzerine yapılan ihbar sonucunda hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Eve giren ekipler Çağlar'ı hareketsiz halde buldu. Çağlar'ın ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Abone ol

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bayram Çağlar, bugün sınavı olmasına rağmen okula gelmeyince durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. 

Ekipler, Doç. Dr. Çağlar'ın tek başına kaldığı Karşıyaka Mahallesi Osman Bey Caddesi Kılıç Apartmanı'ndaki dairesine gitti. Kapıyı açarak eve giren ekipler, Çağlar'ı hareketsiz halde buldu. 

Çağlar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız da eve gelerek polis ekiplerinden bilgi aldı. 

Ailesi kent dışında yaşayan, 3 çocuk babası Çağlar'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. 

Çağlar'ın kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Vedaya çeyrek kala! Görüşmeler çoktan başladı, Szymanski Fener'den gidiyor
Vedaya çeyrek kala! Görüşmeler çoktan başladı, Szymanski Fener'den gidiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüs hediye etti! Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan otobüs hediye etti! Yüksekovaspor Kadın Futbol Takımı'nda yüzler gülüyor
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldi
Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı geldi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
Venezuela’da ulusal yas ilan edildi
Venezuela’da ulusal yas ilan edildi
Safranbolu'da korkunç yangın! Tarihi konak küle döndü
Safranbolu'da korkunç yangın! Tarihi konak küle döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi" iddiasına cevap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi" iddiasına cevap
Van'da Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı...
Van'da Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı...
Altında nakit satış devri bitiyor mu? Darphane'den altın açıklaması
Altında nakit satış devri bitiyor mu? Darphane'den altın açıklaması
Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
Iğdır'da Yüzyılın Konut Projesi kapsamında yapılacak konutların hak sahipleri kurayla belirlendi
ABD'den Venezuela operasyonuyla ilgili açıklama! Bilanço duyuruldu
ABD'den Venezuela operasyonuyla ilgili açıklama! Bilanço duyuruldu
Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi
Samsun'da gelin kayınvalidesine karaciğerini verdi