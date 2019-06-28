Okula başlama yaşı kaç oldu 69 mu 72 mi?

Eğitim sisteminde son aylarda devam eden değişikliklere bir yenisi daha eklendi. 2012 yılında okula başlama yaşını 60 aya indiren ve bu kararı tüm çocuklar için mecburi hale getiren daha sonra da esnetilen uygulama dün itibariyle iptal edildi. 2012'den bu yana okula başlama yaşı 60 aydan 72 aya kadar değişen bir yelpazede çoğunlukla da veli insiyatifine bağlı bir haldeydi. İsteyen veli 60 aylık çocuğunu ilkokul 1'nci sınıfa yazdırabiliyordu. Haliyle sınıflarda yaş grupları itibariyle birbirinden farklı gelişim evrelerinde çocuklar aynı eğitimi almak zorunda kalıyordu.

Yeni düzenlemeyle farklı yaş gruplarının ilkokula aynı anda başlamasına engel olundu. Dün TBMM'de kabul edilen düzenlemeye göre, 2019-2020 eğitim öğretim yılı için okula başlama yaşı 69 olarak netleştirildi. Ancak kanunda 31 Aralık'ta 72 aylık olacak çocuklar ifadesi velilerin kafasını karıştırdı ve ilkokula başlama yaşı 69 mu 72 mi soruları karaları karıştırdı. Düzenlemeye göre, 2019 Eylül ayında 69 aylık olan her çocuk ilkokul 1'nci sınıfa başlamak zorunda olacak. Bu uygulamayla okula başlayan çocuklar 31 Aralık 2019'ta 72 aylık olacaklar. Düzenleme iki farklı tarihle çocukların ilkokula başlama yaşını hesaplıyormuş gibi görünsede aslında tek bir kriter var. Eylül 2019'da yani okuların açıldığı tarihde eğer çocuğunuz 69 ay ve üzerinde bir yaşa sahipse ilkokula başlıyor. 69 ayın altında ise ilkokula başlamıyor.

Peki 69 ay ilkokula başlamak için geç mi?

Son yıllarda yapılan araştırmaların ve dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan yeni nesil öğrenme yöntemleri eğitimin erken yaşta başlaması çocukların ve ülkelerin gelişmişlik düzeylerini doğrudan etkiliyor. Çünkü çocuklar hayatlarının ilk 6 yılında yüksek öğrenme kapasitesi ve merakına sahip oluyorlar. Dolayısıyla erken başlayan kaliteli bir eğitim çocuğun tüm hayatını olumlu yönde etkileyen, erken dönem çocuk eğitimine yatırım yapan ülkelerin uzun vadede kalkınmalarında da ciddi farkların görüldüğü artık tartışmasız bir gerçek. Ancak burada kast edilen ilkokula erken başlamak, okumayı yazmayı erken öğrenmek, küçük yaşta çocukları parklardan, bahçelerden alıp sıralara oturtmak değil. Erken yaşta eğitimden anlamamız gereken en yalın diliyle 'ilkokul değil, okul öncesi eğitim'dir.

Erken yaşta nitelikli okul öncesi eğitim alan çocukların almayan yaşıtlarıyla arasında en az 2 eğitim yılı fark olduğunu hatırlamak şart! Üstelik bu fark eğitim hayatı boyunca kapatılamıyor.

Hal böyle olunca ilkokula başlama yaşını 69'a çıkaran ve yaşıt çocukların yaşlarına uygun bir eğitim almalarını sağlamak olumlu ancak bir ayağı eksik bir düzenleme. Eğer 69 aylık olduğunda ilkokula başlayan çocuğunuz okul öncesi eğitim almamış, hayatında ilk kez okul sırasına oturduğunda kalem tutmuş, 69 aydan önce yaşına uygun kavram ve hedeflere ulaşmamışsa okul öncesi eğitim almış sınıf arkadaşlarından geri kalacaktır. Eğer ilkokulda nitelikli ve kaliteli bir eğitim düzeni oluşturmak istiyorsak tüm çocuklar için nitelikli okul öncesi eğitim imkanı sağlamak zorundayız.

İlkokula başlayan hiçbir çocuk okul öncesi eğitim konusunda akranlarından eksik yada geri olmamalı. Bu nedenle hem bu alanda iyi kötü kalem oynatan biri olarak hem de bir anne olarak erişilebilir, nitelikli okul öncesi eğitim kurumlarının hızla arttırılmasını diliyorum. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çocuklara ve okul öncesi eğitime bakış açısını bildiğimden ve yakından takip ettiğimden umudum yüksek. Zira Selçuk Hoca da bu atılımı yapamazsa işimiz zor!