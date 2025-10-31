BIST 10.986
Okul yolunda dehşet! 13 yaşındaki çocuk aynı yaştaki arkadaşını bıçakladı

Beyoğlu’nda 13 yaşındaki arkadaşını tartışma sonucu bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Dün sabah okula giden M.A. (13) sokakta karşılaştığı aynı yaştaki arkadaşı E.D'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.D. bıçakla M.A'yı boğazından yaraladı.

Yaralanan M.A, koşarak olay yerinden uzaklaştıktan bir süre sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli E.D'yi gözaltına aldı. Şüphelinin Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemleri sürüyor.

