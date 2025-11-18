BIST 10.680
DOLAR 42,34
EURO 49,15
ALTIN 5.551,81
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Okul tuvaletinde gizli kamera skandalı! Adana Valiliği'nden açıklama

Okul tuvaletinde gizli kamera skandalı! Adana Valiliği'nden açıklama

Adana Valiliği, bir özel okulun tuvaletinde 24 Ekim'de gizli kamera bulunmasına ilişkin hakkında soruşturma açılan öğretmenin iş sözleşmesinin aynı gün feshedildiğini ve 29 Ekim'de tutuklandığını bildirdi.

Abone ol

Valilik, özel eğitim kurumunun öğretmenler tuvaletinde gizli kamera bulunmasıyla ilgili ulusal ve yerel basında yer alan haberler üzerine açıklama yaptı.

Tuvalette kamera olduğunun 24 Ekim'de fark edilmesiyle durumun okul yönetimine bildirildiği belirtilen açıklamada, "Yönetim tarafından hızla gerekli incelemeler yapılmış, olayla bağlantısı tespit edilen görsel sanatlar öğretmeni E.İ'nin iş sözleşmesi aynı gün feshedilmiş, yapılan işlemler tutanak altına alınmış, cihaz ve dijital ekipmanlar gerekli incelemelerin yapılması için emniyet birimlerine teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Olayın aydınlatılması amacıyla okul yönetimi tarafından 27 Ekim'de Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş olup olayla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğünce yapılan inceleme ve soruşturma süreci devam etmektedir. Olayın faili olduğu tespit edilen E.İ. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış ve 29 Ekim'de tutuklanmıştır."

İfadesi ortaya çıktı

E.İ. emniyetteki ifadesinde, okulun idari binasındaki kilitli kadın öğretmenler tuvaletine kamera yerleştirdiğini itiraf etti.

E.İ., bazı öğretmenlerin kendisi hakkında dedikodu yapıp yapmadıkları merak ettiği için tuvalete kamera yerleştirdiğini söyledi.

"Görüntülerin yurt dışına satıldığı iddiaları tamamen asılsız"

Konuya ilişkin okuldan yapılan açıklamada, "Söz konusu olay, yönetim binasının kadınlar tuvaletinde, okul çıkışının ardından meydana gelmiştir. E.İ. tarafından gizlice yerleştirildiği belirlenen kameranın fark edilmesi üzerine derhal işten çıkarma ve şikayet işlemleri yapılmıştır. Tespitlerimize göre kameranın sadece 15 dakika kayıt aldığı, kayıtlarda da herhangi bir uygunsuz görüntü bulunmadığı anlaşılmıştır. Ayrıca sosyal medyada yer alan söz konusu olayın 2019 yılından bu yana devam ettiği ve görüntülerin yurt dışına satıldığı iddiaları tamamen asılsızdır. Konu yargıya intikal etmiştir ve sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Olayı kurgulayanların, haberi çarpıtarak yayanların, gerçeğinden uzak bir şekilde yayın yapanlar tespit edilmiştir ve gereken hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Garanti BBVA ile ICO'dan stratejik anlaşma
Garanti BBVA ile ICO'dan stratejik anlaşma
Rus ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında yeni bir mahkum takası olasılığını görüştü
Rus ve ABD'li yetkililer iki ülke arasında yeni bir mahkum takası olasılığını görüştü
DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
DEM Parti'den MHP lideri Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Bahçeli’nin İmralı çıkışı sonrası Özdağ’dan çağrı
Bahçeli’nin İmralı çıkışı sonrası Özdağ’dan çağrı
Kylian Mbappe ile PSG arasında 700 milyon avroluk uyuşmazlık
Kylian Mbappe ile PSG arasında 700 milyon avroluk uyuşmazlık
Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı! Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
Yalova'nın 20 günlük suyu kaldı! Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 10'a geriledi
Belçika, İsrail'in UNIFIL birliklerine saldırısını kınadı
Belçika, İsrail'in UNIFIL birliklerine saldırısını kınadı
Mersin'de öğrenciye cinsel istismarda bulunan hizmetlinin cezası belli olu
Mersin'de öğrenciye cinsel istismarda bulunan hizmetlinin cezası belli olu
Tartıştığı oğlunun bıçakladığı baba öldü
Tartıştığı oğlunun bıçakladığı baba öldü
Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tüm güzellikler için minnettarız"
Nejat Uygur ölüm yıl dönümünde anıldı! "Tüm güzellikler için minnettarız"
Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
Narin Güran cinayetinde Yargıtay'a daraltılmış baz raporu itirazı
Narin Güran cinayetinde Yargıtay'a daraltılmış baz raporu itirazı