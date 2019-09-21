Okul temeli kazısında bulundu! Roma dönemine ait

İnegöl Yenice Eğitim ve Yardımlaşma Derneği tarafından Yeniceköy Mahallesi'nde yaptırılan 15 Temmuz İmam Hatip Ortaokulu'nun temel kazısı sırasında, kepçe operatörü, toprağın altında büyük bir taş olduğunu fark etti.