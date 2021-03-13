Okul servisinde oğluyla kavga eden 2 çocuğu öldürdü ifadesinde bakın ne dedi!
ÇORUM’un Alaca ilçesinde oğlu ile kavga ettikleri iddiasıyla iki öğrenciyi okul servisinde tabancayla vurarak öldüren eski muhtar Servet Başbuş’un savcılık ifadesinde, “Bir anlık öfkeme yenik düştüm. Aracın yanına vardığımda böyle bir şeyin olacağını hiç düşünemedim. Her şey bir anda oldu. Pişmanım. ” dedi.
Olay, dün saat 07.30 sıralarında Alaca ilçesi İmat köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Servet Başbuş’un oğlu Z.B. ile 8'inci sınıf öğrencileri Tunç Taşar ve Kaan Hakverdi, kavga etti. Servet B.’nin oğlu Z.B., akşam eve gidince yaşananları babasına anlattı. Sabah Servet Başbuş, yolda durdurduğu okul servis minibüsündeki Taşar ve Hakverdi’ye tabancayla peş peşe ateş etti.
Başbuş kaçarken, yaralanan çocuklar çağırılan ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Tunç Taşar ile Kaan Hakverdi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Katil zanlısı Servet Başbuş ise olayın ardından bir yakınının evine gitti. Başbuş’un burada yakınlarına, “Ben çocukları vurdum, benim çocuklarım size emanet” dedi. Başbuş, jandarma tarafından olayda kullandığı silahla bu evde gözaltına alındı.
Şüpheli Servet Başbuş ile öldürdüğü çocukların aileleri arasında husumet bulunduğu, bu nedenle davalık oldukları belirtildi. Köyün önde gelen isimlerinin araya girmesiyle bir süre önce tarafların barıştıkları ifade edildi.