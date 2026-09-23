Okul Kapısında Tüfek: Manisa’da Çocukların Sabahı

Dün sabah Turgutlu’da çocuklar okula giderken bir tüfek patladı. Saat henüz sekizi göstermiyordu. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin önünde, çantası omzunda, uykusu henüz üstünden atmamış çocukların üzerine saçma yağdı. On bir öğrenci yaralandı. Üçünün durumu ağır.

Saldırgan da çocuktu. 15 yaşında, 9. sınıf. Bir gün önce “kız meselesi” yüzünden kavga etmiş. Ertesi sabah dedesinin evinden aldığı, anneannesinin üzerine kayıtlı av tüfeğini alıp okul yoluna çıkmış. Üç el ateş etmiş. Sonra kaçmış. Kısa sürede yakalanmış.

Buna “okul terörü” deniyor. Kelime doğru duruyor. Çünkü terör, insanın en güvende olması gereken yeri korkuya çevirmektir. Okul kapısı, servis durağı, sabah ezanı ile ilk zil arasındaki o kısa yol… Orası artık “güvenli alan” değil.

Olayın siyasi bir örgütle, ideolojik bir hücreyle bağı yok. Resmî açıklamalar bunu net söylüyor. Ama bu, işi küçültmez. Aksine büyütür. Çünkü bu sefer “dışarıdan gelen düşman” yok. Evdeki tüfek var. Dünün kavgasi var. Bakılmayan öfke var. Ciddiye alınmayan bir çocuk var.

Haberlerde bir cümle daha geçiyor: Saldırgan bir ay önce kuzenine “tüfekle bir şey yapacağım” demiş. Gülüp geçmişler. Evde 42 fişek bulunmuş. Odada Columbine faili Eric Harris ve bir dizi karakterine hayranlık notları çıkmış. Bunlar “sonradan öğrenilen detay” değil. Bunlar, bir çocuğun içindeki karanlığın aylardır işaret verdiği yerler.

Sonra okul güvenliği konuşuluyor. Bir güvenlik görevlisinin tüfeği görünce kaçtığı iddia ediliyor. Veliler haklı olarak bağırıyor. “Canımız yandıktan sonra mı?” diyorlar. Doğru soru. Ama tek soru bu değil.

Asıl soru şu: 15 yaşındaki bir çocuk, evdeki ruhsatlı silaha nasıl bu kadar kolay ulaşıyor? Bir gün önceki kavga, ertesi sabah niye tüfeğe dönüşüyor? Okulda akran zorbalığı, kıskançlık, küçük düşürülme yıllardır konuşuluyor; neden hâlâ “kız meselesi” deyip geçiliyor?

Türkiye’de silah evde durur. Avcılık kültürü vardır, “evde tüfek olur” denir. Olabilir. Ama evde tüfek varsa, evde de kilit, takip, akıl ve sorumluluk olmak zorunda. “Çocuk alamaz” varsayımı, dün sabah Turgutlu’da bitti.

Bir de şu var: Bu çocuklar birbirine düşman değil. Aynı mahallenin, aynı lisenin çocukları. Birinin eline silah geçince, diğerlerinin sabahı kan oluyor. Bu, “birazcık kavga” değil. Bu, büyümüş öfkenin silaha yaslanması.

Şimdi yaralı çocuklar hastanede. Aileleri koridorda bekliyor. Saldırganın ailesi gözaltında. Müfettişler yolda. Okul bir gün tatil. Yarın ders başlayacak. Çocuklar yine o kapıdan girecek. İçlerinde bir soru kalacak: “Bir daha olur mu?”

Olmasın diye iki şey lazım.

Birincisi, evdeki silah. Ruhsatlı olsa bile, çocuğun eline geçmeyecek şekilde tutulmalı. Bu bir “hak” tartışması değil, bir çocuk meselesi.

İkincisi, çocuğun içindeki ses. Kavga eden, dışlanan, takıntılı hale gelen, “intikam alacağım” diyen çocuk duyulmalı. Rehber öğretmen, aile, akraba, “gülüp geçmek” yerine durmalı.

Manisa’daki olay bir “istisna” değilse, yarın başka bir ilçede başka bir sabah aynı sahne kurulur. Çünkü sorun Turgutlu’da bitmiyor. Sorun, çocuğun öfkesinin silaha bu kadar yakın durmasında.

O çocuklar okula gitmek için evden çıktı. Ders için, arkadaş için, hayat için. Karşılarına tüfek çıktı.

Bunu unutmayalım. Unutursak, bir sonraki sabah yine aynı cümleyi yazarız.