Okul Güvenliği Protokolü nedir? 21 Eylül 2026’da okullarda hangi yeni tedbirler uygulanacak?

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte okullarda güvenlik önlemleri yeniden gündeme geldi. “Okul Güvenliği Protokolü nedir?”, “Okullarda hangi yeni tedbirler alınacak?”, “Veliler ve öğrenciler için ne değişecek?” soruları araştırılıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması ve okul içinde huzurlu eğitim ortamının oluşturulması amaçlanıyor.

OKUL GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ NEDİR?

Okul Güvenliği Protokolü, öğrencilerin güvenli eğitim ortamında öğrenim görmesini sağlamak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı arasında yürütülen iş birliği çalışmalarını kapsıyor.

Protokol kapsamında okulların çevresindeki güvenlik tedbirleri, risklerin önlenmesi, kurumlar arası koordinasyon ve öğrenci güvenliğine yönelik uygulamalar ele alınıyor.

21 EYLÜL 2026’DA OKULLARDA HANGİ TEDBİRLER UYGULANACAK?

Yeni dönemde okullarda güvenliği artırmaya yönelik çeşitli uygulamalar hayata geçirilecek.

Bu kapsamda:

Okul giriş ve çıkışlarında güvenlik kontrollerinin artırılması,

Okul çevresinde polis ve güvenlik birimlerinin denetimlerinin sürdürülmesi,

Şüpheli durumlara karşı hızlı iletişim mekanizmalarının kullanılması,

Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunmasına yönelik çalışmalar yapılması

planlanıyor.

OKUL ÇEVRESİNDE GÜVENLİK NASIL SAĞLANACAK?

Okul çevrelerinde güvenlik tedbirlerinin artırılması için okul yönetimleri, yerel yönetimler ve güvenlik birimleri koordineli şekilde çalışacak.

Özellikle okul giriş-çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenli şekilde ulaşım sağlaması için denetimlerin yoğunlaştırılması hedefleniyor.

OKULLARA YABANCI KİŞİLER GİREBİLECEK Mİ?

Yeni güvenlik uygulamaları kapsamında okul binalarına girişlerin daha kontrollü hale getirilmesi amaçlanıyor.

Okul yönetimleri, öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini sağlamak için okul dışından gelen kişilerin giriş süreçlerini daha dikkatli şekilde takip edecek.

ÖĞRENCİLER İÇİN HANGİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINACAK?

Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik güvenliğinin korunması için farklı alanlarda çalışmalar yürütülecek.

Bu kapsamda:

Akran zorbalığıyla mücadele,

Siber güvenlik farkındalığı,

Bağımlılıkla mücadele,

Rehberlik ve danışmanlık çalışmaları

ön plana çıkacak.

OKULLARDA POLİS DENETİMLERİ ARTACAK MI?

Okul çevrelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla emniyet birimleriyle koordineli çalışmalar devam edecek.

Özellikle eğitim-öğretim başlangıcı ve yoğun öğrenci hareketliliğinin olduğu saatlerde okul çevrelerinde denetimlerin artırılması hedefleniyor.

VELİLER İÇİN YENİ BİR UYGULAMA OLACAK MI?

Velilerin okul güvenliği sürecinde daha aktif rol alması hedefleniyor.

Okul yönetimleri ile veliler arasında iletişim kanallarının güçlendirilmesi, öğrencilerin karşılaşabileceği risklerin erken fark edilmesi açısından önem taşıyor.

OKUL GÜVENLİĞİ PROTOKOLÜ NEDEN UYGULANIYOR?

Protokolün temel amacı, öğrencilerin eğitim gördüğü ortamların daha güvenli hale getirilmesi.

Yetkililer, güvenli okul ortamının yalnızca fiziksel önlemlerle değil; rehberlik, farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası iş birliğiyle sağlanabileceğini belirtiyor.

2026-2027 EĞİTİM YILINDA OKULLARDA BAŞKA HANGİ ÇALIŞMALAR YAPILACAK?

Yeni eğitim döneminde güvenlik çalışmalarının yanı sıra dijital güvenlik, psikososyal destek, bağımlılıkla mücadele ve öğrencilerin sağlıklı gelişimini destekleyen uygulamalar da sürdürülecek.

MEB, okul ortamlarının öğrenciler için güvenli, sağlıklı ve destekleyici alanlar olması amacıyla farklı projeleri uygulamaya devam ediyor.