Okuduktan sonra göğsünüzü kontrol edeceksiniz! İddiaya göre her
Uzun zaman internette efsane olarak dolaşan yazı sosyal medyada yeniden tartışma konusu oldu. İddiaya göre her kadının sol göğsü ve sağ bileğinde çil bulunuyor. Metro.co.uk editörü Ellen Scott da bu idddiayı tekrar gündeme getirdi. Peki gerçekten böyle mİ?
Metro.co.uk yaşam haberleri editörü Ellen Scott, bu ilginç çil iddiası hakkında bir yazı kaleme aldı.
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Öncelikle şunu belirtelim kendisinin de yazısında belirtiği gibi bu durum bilimsel verilerle kanıtlanmış durumda değil. Ancak internette de bir ara dolaşan ve kendisinin tekrar gündeme taşıdığı bu durumdaki en büyük dayanağı aldığı geri dönüşler.
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Bu iddiayı duyduktan sonra kendi memesini ve sağ bileğini kontrol ettiğini yazan Scott, daha sonra konu hakkında mesaj attığı arkadaşlarından aynı cevabı aldığını iddia ediyor.
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Bunun kendisini heyecanladırdığını belirten Scott, yıllardır efsane olarak bilinen bu durum Twitter'da birçok kullanıcının aynı yorumu yapması ile yine gündem oldu.
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