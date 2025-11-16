Oktay Kaynarca'yı öfkelendiren yorum! Protez iddiasına öyle bir yorum yaptı ki...
|
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasını sunan Oktay Kaynarca kendisine yapılan bir yorum karşısında sinirlerine hakim olamadı. Kaynarca'nın yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu.
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu bırakmasından sonra Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sunucu olan oyuncu Oktay Kaynarca, sosyal medyada saçlarına dair yapılan bir yorum karşısında sinirlendi.
13
23
PROTEZ YORUMUNA SİNİRLENDİ
Genelde hiçbir yoruma karşılık vermeyen Kaynarca, kullanıcının yorumuna sinirlenerek şu cevabı verdi:
"Yalancının..."
33