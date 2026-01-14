BIST 12.390
Oktay Kaynarca'nın dizide başına gelmişti! Aynısını yaşadı...

Oktay Kaynarca'nın ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanması talebiyle sulh ceza hâkimliğine sevk edilmesi ünlü oyuncunun daha önce rol aldığı bir dizi nedeniyle kamuoyunda "ilginç bir tesadüf" olarak yorumlandı. Kaynarca, geçtiğimiz yıl "Başkan Ev Hapsi" adlı dijital dizide, ev hapsi cezası alan Aziz Saygın isimli bir belediye başkanını canlandırmıştı.

Oktay Kaynarca'nın dizide başına gelmişti! Aynısını yaşadı...

Oktay Kaynarca'nın adının geçtiği adli süreç, yıllar önce rol aldığı bir diziyi yeniden gündeme taşıdı.

Oktay Kaynarca'nın dizide başına gelmişti! Aynısını yaşadı...

Kaynarca'nın, dijital platform için çekilen ve ev hapsi alan bir belediye başkanını canlandırdığı "Başkan Ev Hapsi" dizisiyle, yaşanan gelişmeler arasındaki benzerlik, kamuoyunda "ilginç bir tesadüf" yorumlarına neden oldu.

Oktay Kaynarca'nın dizide başına gelmişti! Aynısını yaşadı...

EV HAPSİ TALEBİ GÜNDEM OLDU

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'nun adli kontrol kapsamında ev hapsi talebiyle hâkimliğe sevk edilmesi, magazin ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gözler, mahkemeden çıkacak karara çevrilirken, Kaynarca'nın geçmişte canlandırdığı bir karakter yeniden gündeme geldi.

Oktay Kaynarca'nın dizide başına gelmişti! Aynısını yaşadı...

"BAŞKAN EV HAPSİ" DİZİSİ AKILLARA GELDİ

Kaynarca, geçtiğimiz yıl "Başkan Ev Hapsi" adlı dijital dizide, ev hapsi cezası alan Aziz Saygın isimli bir belediye başkanını canlandırmıştı. Dizi, dijital platform GAİN için çekilmişti.

