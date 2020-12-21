Oktay Kaynarca'nın 30 yaş küçük sevgilisi Gizem Acar Instagram'ı sallıyor!
Oktay Kaynarca'nın genç sevgilisi Gizem Acar, sosyal medya pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
55 yaşındaki oyuncu Oktay Kaynarca'nın bir süredir 25 yaşındaki oyuncu Gizem Acar ile aşk yaşadığı ileri sürülüyor. Yaz aylarında birlikte tatil yapan ikili, haklarında çıkan aşk haberlerine sessiz kalmaya devam ediyor.
Bu zamana kadar sessizliklerini koruyan ikili hakkında 2 ay önce bomba bir iddia ortaya atılmıştı. Sosyal medyada Acar'ın hamile olduğu haberlerini gören Kaynarca, zehir zemberek bir açıklama yapmıştı.
Kaynarca, "Magazin adı altında soytarılık yapan ve bu hesapları yöneten kimliksiz insanlara itibar etmeyin. Gıyabımda asılsız haber yapan bütün bu hesapların kapatılması için yasal süreci başlattım" demişti.
Güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Gizem Acar, pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.