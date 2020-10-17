Oktay Kaynarca'nın 30 yaş küçük Gizem Acar'ın hamilelik haberleri çıldırttı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncusu Oktay Kaynarca çileden çıktı. Oktay Kaynarca'nın sevgilisi Gizem Acar'ın hamile olduğu iddiası sosyal medyada gündem oldu.
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca 30 yaş küçük sevgilisi ile gündemde. Oktay Kaynarca’nın genç sevgilisi Gizem Acar’ın 3 aylık hamile olduğu iddia edildi. Konunun sosyal medyada büyümesi üzerine, Kaynarca, sosyal medya hesabı Instagram'dan sert bir açıklama yaptı.
Sevgilisi Gizem Acar'ın hamile olduğu haberlerine fazlasıyla sinirlenen 55 yaşındaki Oktay Kaynarca açıklamasında, şunları yazdı:
''Sosyal medya hesapları üzerinden sözüm ona magazin vs adı altında soytarılık yapan ve bu hesapları yöneten kimliksiz insanlara itibar etmeyin. Gıyabımda asılsız haber yapan bütün bu hesapların kapatılması için yasal süreci başlattım.''
"Sosyal medya insanların kendilerini kendi istedikleri gibi ifade edebilmenin özgürce yaşandığı bir alan ve bence de önemli bir mecra.''
''Ne yazık ki bu alanı da hemen ard niyetle kullanmaya çalışan, bu ard niyetlerini dikkat çekmek, sözüm ona takipçi sayısı arttırmak adına iğrenç boyutlara taşıyan ne olduklarını anlamakta zorlandığımız kişi ve kişiler tarafından yönetilen hesaplar, şer ve gıybet üzerinden beslenerek insanların hayatlarına mutsuzluk da katıyorlar. Her sabah kalktığımızda gün geçmiyor ki bir saçmalık bir iğrençlik bir yalanla karşılaşmayalım.''