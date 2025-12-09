BIST 11.201
Oktay Kaynarca'dan yeni yatırım!

Saat tutkusuyla tanınan usta oyuncu Oktay Kaynarca, bu kez yaptığı yeni yatırımla konuşuluyor. Setlere dönmeye hazırlanan ve Kim Milyoner Olmak İster programındaki sunuculuğuyla gündemde olan Kaynarca, hobisini ileri bir boyuta taşıdı.

Saatlere olan derin ilgisiyle bilinen Oktay Kaynarca, bu kez oyunculuğuyla değil, yaptığı yeni yatırımla gündeme geldi.

YENİ DİZİ İLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Yeni yılda ekranlarda olması beklenen "Kafkas" isimli dizi ile setlere yeniden dönmeye hazırlanıyor.

Kim Milyoner Olmak İster ile sık sık adından söz ettiren usta oyuncu, Nişantaşı'ndaki bir sanat galerisini ziyaret edince merak konusu oldu.

KOLEKSİYONA YENİ PARÇALAR ARIYOR

Kaynarca'nın koleksiyonuna özel parçalar eklemek için galeride incelemeler yaptığı belirtilirken, bu hamlesi sosyal medyada büyük ilgi topladı.

