Oktay Kaynarca'dan aşk iddialarına bomba yanıt! Silahları doğrulttu
Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, sosyal medya hesabından sette paylaştığı bir fotoğrafla gündeme oturdu.
Bu sabah ortaya atılan şarkıcı Yıldız Hazel ile aşk yaşadığı, hatta yaşadığı aşkların kısa sürede son bulduğu haberlerine, Oktay Kaynarca'dan yanıt geldi. Kaynarca, sosyal medya hesabından paylaştığı pozla, çıkan haberleri esprili bir dille yanıtladı.
Usta oyuncu, elinde silah ile görüldüğü bir kareye, "Sabah kalkınca magazin sitelerinde adını bile duymadığım birileri ile adımın yazıldığını görünce ben" notunu yazdı. Kaynarca'nın sevenleri ise bu fotoğrafa beğeni ve yorum yağdırdı.
Peki Oktay Kaynarca kimdir?: Oktay Kaynarca, 27 Ocak 1965‘te Malatya’da doğdu. Babası Malatyalı, annesi Elazığlı olan oyuncu genç yaşta anne ve babası Almanya’da çalıştıkları için Üsküdar’da anneannesinin yanında büyüdü.
Ortaokulda bir sene kalan Kaynarca, liseyi de altı senede bitirdi. Kova burcu erkeği olan Oktay Kaynarca Üsküdar Lisesi’nde başlayıp, en son Hopa Lisesi’nden mezun oldu. Fiat fabrikasında elektrik işçisi olarak çalıştığı sırada, Konservatuvar sınavlarına girdi.