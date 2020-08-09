Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesini verdi

Kurtlar Vadisi dizisiyle yıldızı parlayan Oktay Kaynarca bu şöhretini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile zirvede tutuyor. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, koronavirüs salgını nedeniyle 165. bölümde sezon finali yapmak zorunda kalmıştı. Erken sezon finali, seyirciyi bir hayli üzse de müjdeli haber sonunda geldi. Haberi duyuran da dizinin fenomen ismi Oktay Kaynarca oldu.