Oktay Kaynarca Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz müjdesini verdi
Oktay Kaynarca ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz fanatiklerini sevindiren haberi duyurdu.
Kurtlar Vadisi dizisiyle yıldızı parlayan Oktay Kaynarca bu şöhretini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ile zirvede tutuyor. ATV ekranlarında reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, koronavirüs salgını nedeniyle 165. bölümde sezon finali yapmak zorunda kalmıştı. Erken sezon finali, seyirciyi bir hayli üzse de müjdeli haber sonunda geldi. Haberi duyuran da dizinin fenomen ismi Oktay Kaynarca oldu.
EDHO'nun başrol oyuncusu Oktay Kaynarca sosyal medya hesabı Instagram'dan bir paylaşım yaparak EŞkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyicisini sevinçten havalara uçurdu.
Oktay Kaynarca, Instagram hesabından paylaştığı karesine "Az kaldı..." mesajını not düştü. Oyuncunun bu paylaşımı hayranlarını epey heyecanlandırdı.
Öte yandan Oktay Kaynarca, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile olay yarattı. Bodrum'da herkesten köşe bucak sakladığı sevgilisi ile yakalanan Kaynarca, magazin gündemine bomba gibi düştü.