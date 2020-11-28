Oktay Kaynarca açıkladı 'EDHO için yurt dışından getirdik'
Oktay Kaynarca, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin setinde önlemler aldıklarını açıkladı.
Oktay Kaynarca, önceki gün yakın arkadaşı Sedef İybar ile birlikte Nişantaşı'nda görüntülendi. Evi için birkaç malzeme lazım olduğunu ifade eden Kaynarca, arkadaşı ile alışverişe çıktıklarını söyledi.
Muhabirlerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Oktay Kaynarca, sette koronavirüs için özel önlem aldıklarını söyledi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Kaynarca, konuyla ilgili, "Yurt dışından özel bir alet getirdik. Anında test yapıyor. Her set günü herkese burundan test yapıyoruz. Anında sonuç veriyor" dedi.
Öte yandan EDHO'ya Necati Şaşmaz'ın geleceği iddia edildi. Seneler sonra Oktay Kaynarca ve Necati Şaşmaz'ı bir arada göreceğini düşünen Kurtlar Vadisi sevenleri ise çok heyecanlandı.