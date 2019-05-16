Okmeydanı'nda terör operasyonu! TEM kuş uçurmadı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bulunan İdil Kültür Merkezi'ne havadan helikopter destekli operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı.
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Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındığı belirtildi.
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Operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.
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Operasyonun içeriyle ilgili henüz bilgi verilmedi.
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