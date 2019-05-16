Okmeydanı'nda terör operasyonu! TEM kuş uçurmadı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Okmeydanı'nda terör operasyonu! TEM kuş uçurmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Okmeydanı Mahmut Şevketpaşa Mahallesi'nde bulunan İdil Kültür Merkezi'ne havadan helikopter destekli operasyon düzenledi.

Okmeydanı'nda terör operasyonu! TEM kuş uçurmadı - Sayfa 1

Operasyon sırasında Özel Harekat Timleri ve Terörle Mücadele ekipleri İdil Kültür Merkezi'nin bulunduğu Mektep Sokak'ta adeta kuş uçurtmadı. 

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Okmeydanı'nda terör operasyonu! TEM kuş uçurmadı - Sayfa 2

Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındığı belirtildi. 

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Okmeydanı'nda terör operasyonu! TEM kuş uçurmadı - Sayfa 3

Operasyona polis helikopteri havadan destek verdi.

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Okmeydanı'nda terör operasyonu! TEM kuş uçurmadı - Sayfa 4

Operasyonun içeriyle ilgili henüz bilgi verilmedi.

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