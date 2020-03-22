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Okmedyanı'nda korona virüs bahanesiyle kolonya uzattığı yaşlı adamı gasp etti!

OKMEDYANI’nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın yanına yaklaştıktan sonra korona virüs salgınını bahane ederek “kolonya ister misin” diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Beyoğlu Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde önceki gün saat 09.30 sıralarında meydana gelen olayda, 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palığın, bankaya girerek 2 bin 660 lira emekli maaşını çekti.

Yaşlı adam ardından evine seyrettiği esnada Özgül Sokak girişinde yerde içerisinde sahte 10 bin doların olduğu şeffaf poşete sarılı paraları gördü. Yaşlı adam eğilip poşete aldığı esnada bir şahıs yanına gelerek, paraların kendisine ait olduğunu belirterek geri istedi.

Bunun üzerine yaşlı adam şahsa polis merkezine gideceğini söyleyerek paraları vermedi. Parayı alamayan zanlı yaşlı adam darp ederek cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karıştı. Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda poşette lastiği sarılarak olan paraların 97 adet sahte 100 dolar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine hastaneden sağlık raporu alınan yaşlı adam şikayetçi olmak için ifadesi alınmak üzere Haliç Polis Merkezine götürüldü.

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