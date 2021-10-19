Okan Kurt Hirahan kavgasında mekan sahibinden ilk açıklama: O başlattı

Yaşanılan arbede de parçalanan arabayla ilgili de konuşan işletme sahibi “Arabada meydana gelen hasarla ilgili herhangi bir bilgim yoktur. O konunun nasıl meydana geldiğini bilmiyorum. Okan Kurt bizzat beni çağırdı konuşmak için babası iki kere bana ulaşarak konuşmak için talepte bulundu.