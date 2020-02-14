Okan Kurt Demet Akalın'a akrostiş yazdı! Ünlülerden olay 14 Şubat mesajları

Zeynep Kırşan

İlk sevgili oldugumuz zamanlardan bir fotografla selam vermek istedim bugüne... Yıllar geçse de, değişse de aynadaki izimiz, değişmeyen tek şey sana olan eşsiz sevgim. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım, seni çok seviyorum.