Okan Kurt Demet Akalın'a akrostiş yazdı! Ünlülerden olay 14 Şubat mesajları
14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel ünlü isimlerden bugün aşk dolu mesajlar gelmeye başladı. Aşklarını ve sevgilerini sosyal medyalarından paylaşan ünlülere takipçilerinden binlerce beğeni geldi.
14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Demet Akalın'a akrostiş şiir yazan Okan Kurt'un paylaşımı binlerce beğeni aldı. İşte Kurt'un Demet'e yazdığı şiir:
Dinmez bu yangını kalbimin
Ebedi sevdaya yakalanmış bedenim
Mahkumu olmuşum gözlerinin
Ecel gelse de son nefeste
Tek söz olacaksın sevgilim!
16
Pınar Altuğ Atacan
Sevgililer gününüz kutlu olsun. Kayak sonrasi dinlenmesi... Atacan'lar...
26
Zeynep Kırşan
İlk sevgili oldugumuz zamanlardan bir fotografla selam vermek istedim bugüne... Yıllar geçse de, değişse de aynadaki izimiz, değişmeyen tek şey sana olan eşsiz sevgim. Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım, seni çok seviyorum.
36
Ceyda Düvenci
Çok aşığım demiş miydim?
46