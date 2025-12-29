Okan Karacan'ın GAİN ifşası çıktı ifadesinde anlattı: Senin hayatını kaydıracağız

PARALARI ELDEN ALDIM VE ESKİ KARIMA VERDİM"

Karacan ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, ‘'Gain Medya şirketleri ile ortak bir hareketim yoktur. Berkin Kaya ve Barbaros Reşat Gülcan tarafıma gelerek ‘Marsbahis' reklam filmini çekmemi istediler. Ben de kabul ettim. Maltepe'ye set kurduk. M.T ve İ.O.Ç. reklam filminde oyuncu oldu. Filmi çektik ve teslim ettik. Paraları elden aldım ve eski karıma verdim. Berkin arkadaşım yöneticilik yaptığım şirkette de şirket imtiyaz sahibidir. Barbaros Reşat Gülcan'ı bana yönetim kurulu başkanı diye tanıttılar, reklam filmi zamanı sete bir çanta içerisinde 300 bin lira getirdi. Selahattin'i GAİN ve Anahat Holding'in sahibi olarak tanıdım'' dedi.