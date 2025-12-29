Okan Karacan'ın GAİN ifşası çıktı ifadesinde anlattı: Senin hayatını kaydıracağız
GAİN Medya'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında serbest bırakılan sunucu Okan Karacan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak ifade verdiği ortaya çıktı. İfadesinde GAİN Medya'da yaşadıklarını tek tek anlatan Karacan, ‘'Marsbahis üzerinden aklanan paranın bir takım yerlerde olduğunu değerlendiriyorum. Paraları nakit ve altın olarak tuttuklarını biliyorum'' dedi. İşte detaylar...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından GAİN Medya'ya yönelik ‘kara para aklama' iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında geçtiğimiz günlerde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sunucu Okan Karacan'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak verdiği ifade ortaya çıktı.
PARALARI ELDEN ALDIM VE ESKİ KARIMA VERDİM"
Karacan ifadesinde, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirterek, ‘'Gain Medya şirketleri ile ortak bir hareketim yoktur. Berkin Kaya ve Barbaros Reşat Gülcan tarafıma gelerek ‘Marsbahis' reklam filmini çekmemi istediler. Ben de kabul ettim. Maltepe'ye set kurduk. M.T ve İ.O.Ç. reklam filminde oyuncu oldu. Filmi çektik ve teslim ettik. Paraları elden aldım ve eski karıma verdim. Berkin arkadaşım yöneticilik yaptığım şirkette de şirket imtiyaz sahibidir. Barbaros Reşat Gülcan'ı bana yönetim kurulu başkanı diye tanıttılar, reklam filmi zamanı sete bir çanta içerisinde 300 bin lira getirdi. Selahattin'i GAİN ve Anahat Holding'in sahibi olarak tanıdım'' dedi.
‘VİDEO ÇEKİP SANA ŞANTAJ YAPACAKLAR'
2021'de Berkin Kaya'nın aracılığıyla kuzeninin ofisine götürüldüğünü söyleyen Karacan, ‘'Sonra B.S.'nin ofisine geçtik. Türkiye'nin en önemli reklam ajansı olduğunu söyledi. 100 milyon liraya burayı satın almamız gerektiğini, başına da eşim Zeynep Karacan'ın getirilmesini söyledi. Ofisin kiralık olduğunu öğrendim. B.S. bu ofisi satmaya çalıştı. Eğer ajansı alırsak kendisinin görevden ayrılmayacağını ve karımı denetleyeceğini söyledi. Bununla ilgili yeterli bilgi olmadığını söyledim ve masadan kalkıp toplantıyı terk ettim. Daha sonra farklı bir zamanda yatta oturduk. B.S. kulağıma eğilerek ‘abi sakın bunlarla birlikte olma video çekip sana şantaj yapacaklar, para isteyecekler' dedi. Ben kendi paramla otelde kaldım'' şeklinde konuştu.
‘'Villayı kiraladıktan sonra parayı Malta'dan soğuk cüzdana yükleyeceğiz daha sonra TL nakite dönecek bu para da A. E.'nin kasasına gidecek, oradan da borçlu olduğumuz yerlere gidecek'' dedi.