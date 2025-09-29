Okan Buruk’tan Mourinho'ya gönderme: Ben ondan daha iyiydim

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcı Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, Mourinho için, "Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim." ifadelerini kullandı.