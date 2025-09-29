Okan Buruk’tan Mourinho'ya gönderme: Ben ondan daha iyiydim
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool maçı öncesi The Athletic’e verdiği röportajda, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcı Jose Mourinho hakkında açıklamalarda bulundu. Buruk, Mourinho için, "Birçok şey denedi ama sonunda biz ondan daha iyiydik. Ben ondan daha iyiydim." ifadelerini kullandı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe'nin eski çalıştırıcısı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun kendisini geliştirmediğini belirterek, futbolun gelişim sürecini yakalayamadığını belirtti.
The Athletic'e röportaj veren Okan Buruk, şu an ülkesinin Benfica takımını çalıştıran Mourinho'nun stilini asla değiştirmediğini ve futbol hakkında öncesinde düşündüğü kadar düşünmediğini dile getirdi.
"KENDİSİNİ GELİŞTİRMEDİ"
Buruk, Portekizli teknik adamın önemli bir karizmatik karakter olduğunu belirterek, "Belki de onunla ilgili problem de bu, kendisini geliştirmedi." şeklinde konuştu.