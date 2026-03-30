Okan Buruk'tan Mauro Icardi'ye özel iltimas! Dönüşü muhteşem olacak...
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı için planlarını yaparken herkesin gündeminde Victor Osimhen'in yerine kimin oynayacağı var.
BU AKŞAM DÖNÜYOR
Çocuklarını görebilmek için mahkemeden özel izin alan ve Arjantin'de daha uzun süre kalan Icardi'nin, hocası Okan Buruk'tan aldığı izin sonrası rahatladığı öğrenildi.
Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü bu akşam (Pazartesi) İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'da tatil salı günü yapılacak idmana kadar devam ederken Icardi de bu çalışmaya katılacak.
MORAL OLARAK KENDİNE GELDİ
33 yaşındaki forvetin, Okan Buruk'tan aldığı ekstra izin sonrasında moral olarak da kendine geldiği, dönüşte ise takımı şampiyonluk yolundaki kritik haftalarda sırtlamak üzere kolları sıvayacağı kaydedildi.