Okan Buruk'tan Icardi ve Singo kararı! Galatasaray'ın Göztepe maçı planı belli oldu

Osimhen eksikliği hissediliyor

Liverpool ile İngiltere’de oynanan rövanşta kolu kırılan Victor Osimhen, bu sezon 3. kez sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Yıldız forvetin olmadığı Şampiyonlar Ligi’ndeki Frankfurt maçında deplasmanda 5-1 yenilen Aslan, evinde de US Gilloise’ye 1-0 kaybetti.