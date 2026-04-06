Okan Buruk'tan Icardi ve Singo kararı! Galatasaray'ın Göztepe maçı planı belli oldu
Süper Lig'de Galatasaray, Trabzonspor mağlubiyetinin ardından çok kritik bir Göztepe deplasmanına çıkacak. Sarı-kırmızılıların İzmir ekibine karşı oynayacağı oyun planı belli oldu.
Süper Lig'de Galatasaray milli ara dönüşünde puan farkını koruyamadı. Sarı-kırmızılılar Trabzonspor maçında etkisiz bir oyunla mağlup oldu.
Osimhen eksikliği hissediliyor
Liverpool ile İngiltere’de oynanan rövanşta kolu kırılan Victor Osimhen, bu sezon 3. kez sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kaldı. Yıldız forvetin olmadığı Şampiyonlar Ligi’ndeki Frankfurt maçında deplasmanda 5-1 yenilen Aslan, evinde de US Gilloise’ye 1-0 kaybetti.
Afrika Kupası’na gittiği süreçte Süper Kupa’yı Fenerbahçe’ye kaptıran Cim Bom, Osimhen’siz çıktığı Gaziantep FK, Konyaspor ve Trabzonspor maçlarının 2’sini kaybetti, 1’inde berabere kaldı. Kolundan ameliyat olan Osimhen, Göztepe ve Kocaelispor karşılaşmalarında da kesin yok. Yıldız oyuncunun dönüşü için hedef; 26 Nisan’daki Fenerbahçe derbisi.
Icardi'nin Göztepe maçında kulübede olma ihtimali yüksek
Onun yokluğunda forma giyen Icardi ise Trabzon deplasmanında adeta döküldü. Fanatik'ye yer alan habere göre, milli arada takıma geç katılan Arjantinli yıldızın, çarşamba günü Göztepe deplasmanında kulübede olma ihtimali yüksek gözüküyor.