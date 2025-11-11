Okan Buruk’tan Icardi kararı! Kabul etmezse...
Galatasaray'ın bu sezonki ilk mağlubiyetini Kocaelispor karşısında 1-0'lık skorla yaşamasının ardından teknik direktör Okan Buruk’un, Arjantinli golcü Mauro Icardi ile ilgili yeni bir değerlendirme yapacağı belirtildi.
UEFA Şampiyonlar Ligi 4.hafta maçında Ajax’ı deplasmanda 3-0 yenerek moral kazanan Galatasaray, Süper Lig’de ise istediğini bulamadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 12.haftasında deplasmanda Kocaelispor’a 1-0 yenildi ve bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.
İkinci sıradaki Fenerbahçe’nin Kayserispor’u 4-2 yenmesiyle Galatasaray ile sarı-lacivertliler arasındaki puan farkı da 4’ten 1’e indi.
19 MAÇLIK YENİLMEMEZLİK SERİSİ BİTTİ
Galatasaray'ın Süper Lig'deki 19 maçlık kaybetmeme serisi bitti.
Kocaelispor maçına kadar ligdeki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 19 müsabakada 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti. Kocaelispor mağlubiyetiyle Galatasaray'ın ligdeki 19 maçlık yenilmeme serisi sona erdi.