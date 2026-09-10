Okan Buruk'tan hakem tepkisi! Her şeyiyle aleyhimize çalıştı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting’e 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ERKEN GOLÜ BULDUK, OYUN BİZDEYDİ"

Karşılaşmaya iyi başladıklarını söyleyen Okan Buruk, "Erken gol bulduk, top bizdeydi, oyun bizdeydi. Kalemize hiç gelemeyen bir rakip. Girdiğimiz pozisyonlar, rakibi sahasına yasladık. Kolay bir gol yedik her şey iyi giderken. Kalemize gelen tek top gol oldu. 1-1, okey." ifadelerini kullandı.

"BU SEVİYEDE BÖYLE BİR PENALTI VERİLDİ"

İkinci yarının başında verilen penaltı kararına tepki gösteren Buruk, "İkinci yarı başlangıcı kötü değildi. Verilen penaltı, bu seviyede böyle bir penaltı verildi. Türkiye'de şikayet ediyoruz ya bu Norveçli hakemi görünce... Kendisiyle daha önce İstanbul tecrübemiz vardı. Vermediği kırmızı kart, olmayan penaltıyı vermesi takımımızı düşürdü." dedi.

"HAKEM HER ŞEYİYLE ALEYHİMİZE ÇALIŞTI"

Hakem yönetimine yönelik eleştirilerini sürdüren Okan Buruk, "Üzgünüz, bir sonraki maçı düşüneceğiz. Oyun içerisinde de oyuncularımızın sinirleri çok bozuldu. Hakem kararları, göstermediği sarı kartlar, bize gösterdiği sarı kartlar... Her şeyiyle aleyhimize çalıştı." ifadelerini kullandı.