Okan Buruk'tan hakem için bomba iddia! Trabzonspor maçında kırmızı kart gördü
Galatasaray'ın Trabzonspor'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı kart gören teknik direktör Okan Buruk sessizliğini bozdu.
Esma Gül Özen
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Trendyol Süper Lig'in 6.haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 yenildi ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı. Karşılaşmada Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk 72.dakikada kırmızı kart gördü.
HAKEM İÇİN OLAY İDDİA
Deneyimli çalıştırıcı maçın ardından beIN SPORTS'a kırmızı kart görmesi hakkında açıklama yaptı. Hakeme hakareti olmadığını ifade eden Buruk,
“Benim hakeme hiçbir hakaretim yok. Hiçbir kötü söz söylemedim. Pozisyonu sordum. Sonra sarı kart verdi neden sarı kart verdiğini sorarken yine kötü bir şey söylemedim asla hakaret etmedim kötü söz söylemedim beni isteyerek attı.”
dedi