Okan Buruk'tan Galatasaray itirafı Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

En son Başakşehir'i çalıştıran teknik direktör Okan Buruk, ayrılış sonrası ilk kez konuştu. Adının Galatasaray ile geçmesine yönelik dikkat çeken ifadelerde bulunan Buruk, Fenerbahçe'den teklif geldi mi? Açıkladı.

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Okan Buruk, Tivibu Spor'a birçok konuda açıklamada bulunurken şampiyonluk favorisi ve Galatarasay'la ilgili çarpıcı sözler kullandı. Buruk, Fatih Terim sonrası dönem için Galatasaray'la anılmasına sevindiğini söyledi.

Buruk, "Uzun yıllar Galatasaray'da emek sarf ettim. Çok fazla kupa kazandım. Büyük başarılar yaşadım. Başakşehir ile yakaladığım başarının ardından Galatasaray ile adımın anılması gayet normal. Ama ülkemizin en başarılı teknik adamı diyebileceğimiz insan şu an Galatasaray'ın başında. Fatih Hocanın kazandığı şampiyonluklar ve İtalya'ya gidip hem Milan hem Fiorentina'yı çalıştırması büyük başarı. Bizlere örnek oluşturabilecek bir insan. Fatih Hoca Galatasaray için çok değerli bir isim. O orada olmak istediği sürece olmalı. Galatasaray hocalığına aday gösterilmek benim için mutluluk verici. İleri de umarım böyle bir şey olur. Önemli olan doğru zamanda doğru yerde buluşmak'' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den teklif aldı mı?

Takım çalıştırmadığı süre içerisinde Fenerbahçe'den teklif almadığını söyleyen Okan Buruk, ''Boşta olduğum için tüm hoca değiştiren takımlarla ismim geçiyor. Fenerbahçe'den bana şimdiye kadar teklif gelmedi. Birçok takımla adım geçiyor. Ancak bir teklif söz konusu değil" dedi.

"Yaza kadar dinleneceğim"

Çalışma temposunu özlediğini de söyleyen Buruk, "Bundan önce hep çalıştım. Ara vermeden çalıştım. Bu süreç bana iyi geldi diyebilirim. Yaz ayına kadar kendimi yenilemiş şekilde ve istediğim tarzda bir proje olursa tekrardan işin içine girmeyi istiyorum" şeklinde konuştu.

Şampiyonluk favorisi kim?

Buruk, Süper Lig'de Şampiyonluk yarışını da değerlendirerek "Beşiktaş'ın bizle oynadığı ilk maç belki de onlar adına dönüm maçıydı. Favori Başakşehir'di. Ama Beşiktaş o maçı kazanıp inanılmaz bir yükselişe geçti. Puan olarak değil, oyun olarak da baktığımızda sahada en güçlü duran ve bütün maçları domine eden takım Beşiktaş. Puan avantajının dışında oyun olarak da iyiler. Oyuncuları kenetlenmiş görüyorum. Futbolda ne olacağı belli olmuyor. Ama oyun olarak Beşiktaş sahada çok güçlü gözüküyor. Fenerbahçe ise çok fazla transfer yaptı ve kaliteli oyuncular geldi. Her şey kağıt üstünde olmuyor, sahada bitiyor. Fenerbahçe'nin iç saha performansı iç açıcı değil. Beşiktaş için söylediğimiz güçlü oyunu Fenerbahçe için zaman zaman söyleyebiliyoruz" sözlerini söyledi.