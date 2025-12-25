Okan Buruk ve Nihan Akkuş Paris'te! Eski eşler neden bir araya geldi?
Galatasaray'ın başarılı teknik direktörü Okan Buruk, eski eşi Nihan Akkuş ve oğulları Ali Yiğit Buruk ile Fransa'nın başkenti Paris’te bir araya geldi. Bu mutlu aile tablosu sosyal medyada büyük ilgi gördü ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Okan Buruk ve Nihan Akkuş, 2007 yılında evlenmiş ve 2009 yılında oğulları Ali Yiğit'in doğumuyla anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamışlardı.
Kameralardan uzak bir özel hayatı tercih eden çift, 2024 Şubat ayında sürpriz bir şekilde evliliklerini sona erdirmişti.
17 yıllık evliliklerini tek celsede sonlandıran Buruk ve Akkuş, çocukları için hala bir araya gelmeye devam ediyor. Boşanmalarına rağmen sık sık birlikte görünen eski çift, Ekim ayında el ele görüntülenmişti.
Geçtiğimiz günlerde yılbaşı tatili için Paris’e giden Buruk ailesi, sosyal medyada ailecek çekildikleri fotoğrafları paylaştılar.