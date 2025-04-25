Okan Buruk ile aşk yaşadığı iddia edilen Afra Saraçoğlu ilk kez konuştu
Oyuncu Afra Saraçoğlu'nun adı Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile anıldı. Okan Buruk ile Afra Saraçoğlu aşk mı yaşıyor? Birlikte baş başa yemek yedikleri iddia edilen ikiliden açıklamalar geldi. İşte magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ayrıntıları...
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk ile bir süre önce final yapan 'Yalı Çapkını' dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun aşk yaşadığı iddiaları magazin manşetlerindeki yerini aldı.
Magazin Medyası adlı hesapta yer alan iddiaya göre güzel oyuncu ve Okan Buruk Galataport'ta yemek yerken görüntülendi.
İkilinin yemek yerken görüntülenmesi aşk iddialarını beraberinde getirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk aşk iddiaları karşısında sessizliğini bozdu ve “Kesinlikle doğru değil" dedi.
Afra Saraçoğlu ise hakkındaki aşk iddialarına çok sinirlendi ve muhabirlerin 'Çıkan haberlerle ilgili ne söyleyeceksiniz?' sorusuna kızarak yanıt verdi.