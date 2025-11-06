Okan Bayülgen'in çok konuşulan açıklamasına eski eşi Zeyno Gönenç yanıt verdi

Sunucu, bunun üzerine "Sevişmek için âşık olun diyorlar artık" sözlerine karşılık da Bayülgen "Bence artık yeterince sevişilmiyor da. 80'ler ve 90'larda çok seviştik ve şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, 'Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak" ifadelerini kullanmıştı.