Okan Bayülgen'in çok konuşulan açıklamasına eski eşi Zeyno Gönenç yanıt verdi
Şovmen Okan Bayülgen "Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı" sözleri ile tepki çekmişti. Bayülgen'e bir yanıt da eski eşi Zeyno Günenç'ten geldi.
Okan Bayülgen geçen günlerde katıldığı programda aşk konusu hakkında "Herkes birbirine aşık oluyor. Şıpsevdilik var. Biraz gerçeklerden kaçış gibi geliyor" demişti.
Sunucu, bunun üzerine "Sevişmek için âşık olun diyorlar artık" sözlerine karşılık da Bayülgen "Bence artık yeterince sevişilmiyor da. 80'ler ve 90'larda çok seviştik ve şimdi sevişme kalmadı. Sevişilecek insan kalmadı, hepsiyle seviştik. Seviştiklerim ölmeye de başladı. Cenazelerine de gidemiyorum, 'Bununla sevişmiş' diyecekler, ayıp olacak" ifadelerini kullanmıştı.
EBRU POLAT YANIT VERMİŞTİ
Şovmenin bu sözleri tepki çekmişti. Hatta şarkıcı Ebru Polat da Okan Bayülgen'i şu sözlerle eleştirmişti: "Bence kadınları değersizleştirmek istemedi, kendisiyle alakalı sinyal vermek istedi. Sende en çok ne eksikse ondan bahsedersin, o hesap. Muhtemelen Okan'ın işlevleri bitti."
"BEN ÖLMEDİM"
Bayülgen'e bir yanıt da eski eşi, oyuncu Zeyno Günenç'ten geldi. Günenç "Ben ölmedim" dedi.