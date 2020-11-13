Okan Bayülgen'den olay açıklamalar: Beni Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler, 2.5 sene işsiz bıraktılar

"Bu nasıl bir şey böyle bir yer mi var' diyorlar"

Bodrum'da bir kulübüm, bir tane brasserie ve İstanbul'da gurur duyduğum bir kabare yatırımım var. Hakikaten ülkemize turistler de geldikleri zaman, 'Bu nasıl bir şey böyle bir yer mi var' diyorlar.