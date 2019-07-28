Okan Bayülgen yeni imajıyla herkesi şaşırttı

Okan Bayülgen yeni imajıyla herkesi şaşırttı

Ünlü sunucu Okan Bayülgen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.

Okan Bayülgen yeni imajıyla herkesi şaşırttı - Sayfa 1

Ünlü sunucu Okan Bayülgen, Twitter ve Instagram hesabından yeni imajının fotoğraflarını paylaştı.

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Okan Bayülgen yeni imajıyla herkesi şaşırttı - Sayfa 2

"Kafayı üşütecek hale geldi!" yorumunu da ekleyen ünlü sunucunun paylaşımına hayranlarından çok sayıda yorum geldi.

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Okan Bayülgen yeni imajıyla herkesi şaşırttı - Sayfa 3

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Okan Bayülgen'in yeni imajını 'Breaking Bad' dizisindeki 'Walter White' karakterine benzetti.

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Okan Bayülgen yeni imajıyla herkesi şaşırttı - Sayfa 4

İşte Okan Bayülgen'in son hali...

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