Okan Bayülgen yeni imajıyla herkesi şaşırttı
Ünlü sunucu Okan Bayülgen, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla herkesi şaşırttı.
Ünlü sunucu Okan Bayülgen, Twitter ve Instagram hesabından yeni imajının fotoğraflarını paylaştı.
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"Kafayı üşütecek hale geldi!" yorumunu da ekleyen ünlü sunucunun paylaşımına hayranlarından çok sayıda yorum geldi.
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Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı Okan Bayülgen'in yeni imajını 'Breaking Bad' dizisindeki 'Walter White' karakterine benzetti.
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İşte Okan Bayülgen'in son hali...
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