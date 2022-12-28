Okan Bayülgen yaşına takıldı, Pınar Altuğ sırrını açıkladı: "Adam bana iyi bakıyor o ayrı ben de..."

"Nasıl yaşlanmıyorsun"

Pınar Altuğ'un yaşına takılan Bayülgen, program sırasında şu ifadeleri kullandı: "İnşallah yaşlanmıştır diye düşünüyordum ama hayır olmamış, gözlüklerimi de taktım ama olmamış,olmamış,olmamış. Ne yapıyorsun yüzüne,nasıl yaşlanmıyorsun.