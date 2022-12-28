Okan Bayülgen yaşına takıldı, Pınar Altuğ sırrını açıkladı: "Adam bana iyi bakıyor o ayrı ben de..."
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteri ile hafızalara kazınan Pınar Altuğ, Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulubü programına katıldı ve birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kusursuz Dünya Müzikali'yle birlikte ilk kez tiyatro sahnesinde yer alan Altuğ, oyunun hikayesiyle ilgili "hem şaşırttı hem korkuttu" derken Bayülgen'in "İnşallah yaşlanmıştır diye düşünüyordum. Ne yapıyorsun yüzüne,nasıl yaşlanmıyorsun" sorusuna verdiği cevap ile adeta sırrını açıkladı. İşte detaylar...
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık gündem oldu.
Meslektaşı Yağmur Atacan ile mutlu bir evlilik sürdüren Altuğ, şimdi de açıklamalarıyla adından söz ettirdi.
Okan Bayülgen'in Uykusuzlar Kulübü programına konuk olan Pınar Altuğ samimi açıklamalarda bulundu.
"Nasıl yaşlanmıyorsun"
Pınar Altuğ'un yaşına takılan Bayülgen, program sırasında şu ifadeleri kullandı: "İnşallah yaşlanmıştır diye düşünüyordum ama hayır olmamış, gözlüklerimi de taktım ama olmamış,olmamış,olmamış. Ne yapıyorsun yüzüne,nasıl yaşlanmıyorsun.