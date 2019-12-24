Okan Bayülgen teklif etti Buket Aydın 'neden olmasın' dedi bomba teklif!

''2019 benim için hem iyi hem kötü geçti. Beni çok seven de var sevmeyen de var. Ama günün sonunda herkes 40'ı sevdi. Bana uydu bi şekilde. 40'ın devam etmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Uygun bir platform olursa neden olmasın.''