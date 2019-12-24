Okan Bayülgen teklif etti Buket Aydın 'neden olmasın' dedi bomba teklif!
Okan Bayülgen'in TV100 ekranlarında yayımlanan programı Uykusuzlar Kulübü'ne Buket Aydın konuk oldu. Bayülgen'den Aydın'a bomba iş bir teklif geldi.
Okan Bayülgen'in TV100'de yayımlanan Uykusuzlar Kulübü programına Oğuzhan Uğur, Ceren Taşçı, Ferdi Sancar, Hera, Barış Zümrüt, Emre Büyüksoy, Şenol Kara, Kenan Korkmaz, Edip Tutal, Murat Yatman ve Op. Dr. Nuh Gümüştekin ve Kanal D'nin Ana Haber Spikeri Buket Aydın konuk oldu.
Kanal D Ana Haber Bülteni'nin yanı sıra bir dönem CNN Türk ekranlarında yayınlanan '40' isimli programın da sunuculuğunu üstlenen Buket Aydın, Okan Bayülgen'in sorularını yanıtladı.
Okan Bayülgen, Buket Aydın'a program esnasında iş teklifinde bulundu. Bayülgen, ''40 programını bizde yapar mısın? Patronla konuştum gelmeden önce...'' diye sorunca Aydın, 'neden olmasın' diyerek şunları söyledi:
''2019 benim için hem iyi hem kötü geçti. Beni çok seven de var sevmeyen de var. Ama günün sonunda herkes 40'ı sevdi. Bana uydu bi şekilde. 40'ın devam etmesi gerektiğini ben de düşünüyorum. Uygun bir platform olursa neden olmasın.''