Okan Bayülgen Nusret'e ateş püskürdü: Böyle bir aptallığa prim vermeyin

Okan Bayülgen Nusret'e ateş püskürdü: Böyle bir aptallığa prim vermeyin

Dünyaca ünlenen Nusret'e geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından zehir zemberek sözler sarfeden Okan Bayülgen, yeniden benzer sözlere başvurdu.

Okan Bayülgen Nusret'e ateş püskürdü: Böyle bir aptallığa prim vermeyin - Sayfa 1

Kısa süre içerisinde tuzlama (saltbae) hareketiyle dünya çapında bir üne kavuşmayı başaran ve geçtiğimiz günlerde Cannes'ta ödül alan Nusret, bu sefer eleştiri odağı oldu. Ünlü televizyon programcısı Okan Bayülgen, TV100 kanalında Nusret hakkında sert konuştu.

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Okan Bayülgen Nusret'e ateş püskürdü: Böyle bir aptallığa prim vermeyin - Sayfa 2

Program esnasında bir konuşmasında "Hemen bu aptalca modadan geri dönelim." diye söze başlayan Okan Bayülgen, "Buradan bütün basına söylüyorum bunların kazandıkları paraları övmeyin. Böyle bir aptallığa artık prim vermeyin" dedi.

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Okan Bayülgen Nusret'e ateş püskürdü: Böyle bir aptallığa prim vermeyin - Sayfa 3

Sadece Nusret değil: Sözlerine devam eden Okan Bayülgen, "Yerin dibinden gelip de kaç para kazanmış gibi böyle paralara, pullara zenginliklere prim vermeyin. Sadece Nusret değil hepsi..." şeklinde konuştu.

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Okan Bayülgen Nusret'e ateş püskürdü: Böyle bir aptallığa prim vermeyin - Sayfa 4

Tepkisini önceden de göstermişti: Öte yandan Okan Bayülgen, geçtiğimiz yıllarda da Nusret hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmuş ve şu ifadelere yer vermişti; 

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