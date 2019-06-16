Okan Bayülgen Nusret'e ateş püskürdü: Böyle bir aptallığa prim vermeyin
Dünyaca ünlenen Nusret'e geçtiğimiz yıllarda sosyal medya hesabından zehir zemberek sözler sarfeden Okan Bayülgen, yeniden benzer sözlere başvurdu.
Kısa süre içerisinde tuzlama (saltbae) hareketiyle dünya çapında bir üne kavuşmayı başaran ve geçtiğimiz günlerde Cannes'ta ödül alan Nusret, bu sefer eleştiri odağı oldu. Ünlü televizyon programcısı Okan Bayülgen, TV100 kanalında Nusret hakkında sert konuştu.
Program esnasında bir konuşmasında "Hemen bu aptalca modadan geri dönelim." diye söze başlayan Okan Bayülgen, "Buradan bütün basına söylüyorum bunların kazandıkları paraları övmeyin. Böyle bir aptallığa artık prim vermeyin" dedi.
Sadece Nusret değil: Sözlerine devam eden Okan Bayülgen, "Yerin dibinden gelip de kaç para kazanmış gibi böyle paralara, pullara zenginliklere prim vermeyin. Sadece Nusret değil hepsi..." şeklinde konuştu.
Tepkisini önceden de göstermişti: Öte yandan Okan Bayülgen, geçtiğimiz yıllarda da Nusret hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunmuş ve şu ifadelere yer vermişti;