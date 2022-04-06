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Okan Bayülgen 'kocanı çok kıskanıyorum' dedi Zeyno Günenç itirafı geldi: Beni sıkacak kadar...

Okan Bayülgen 'kocanı çok kıskanıyorum' dedi Zeyno Günenç itirafı geldi: Beni sıkacak kadar...

Ünlü şovmen Okan Bayülgen'den 16 ay evli kaldığı ve 1998 yılında boşandığı Zeyno Günenç'le ilgili itiraf geldi.

Okan Bayülgen 'kocanı çok kıskanıyorum' dedi Zeyno Günenç itirafı geldi: Beni sıkacak kadar...

Okan Bayülgen ile bir döneme damga vuran 'Çocuklar Duymasın' dizisinin Gönül'ü Zeyno Günenç, 1996-1998 yılları arasında evli kaldı. İki ünlü isim ayrılsa da dost kalmayı başardı.

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Okan Bayülgen 'kocanı çok kıskanıyorum' dedi Zeyno Günenç itirafı geldi: Beni sıkacak kadar...

Bayülgen, eski eşini Haber Global'de yayınlanan programında konuk olarak ağırladı. 

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Okan Bayülgen 'kocanı çok kıskanıyorum' dedi Zeyno Günenç itirafı geldi: Beni sıkacak kadar...

TV8'de ekranlara gelen '2. Sayfa'da ise Okan Bayülgen'in, eski eşi hakkında yaptığı ilginç itiraflar masaya yatırıldı.

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Okan Bayülgen 'kocanı çok kıskanıyorum' dedi Zeyno Günenç itirafı geldi: Beni sıkacak kadar...

58 yaşındaki şovmen, "Biz seninle son programı yaptıktan sonra evlenmiştik, 1996 senesiydi. Arada sen tekrar evlendin." dedi.

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