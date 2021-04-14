Ojeyle namaz kıldı ibadetimi herkes görsün dedi Yeliz Yeşilmen krizi!

Son olarak kocası ile yaşadıklarını instagram hesabından paylaşarak bana şiddet uyguluyor iddiaları ile günlerce magazin basınında yer alan eski manken Yeliz Yeşilmen yine yaptı yapacağını! Son paylaşımı ile yine kriz çıkaran Yeliz Yeşilmen'e tepki yağdı. Tepkilere duyarsız kalamayan Yeliz Yeşilmen akıllara zarar bir açıklama daha yaptı.