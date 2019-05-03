Oğuzhan Uğur'dan Gonca Vuslateri'ye sert sözler

Sonrasında ise kendisinin bir kadın çalışanına yaptığı kötü muamele ortaya çıktı. Vuslateri'nin takipçisi şu sözlerle tatsız bir anısını paylaştı: ''Karşılamada çalıştığım bir ödül töreninde listede isminizi hemen bulamadım diye beni azarlayıp elimden listeyi çekip alan da sizdiniz oysa ki... 1 ay kadar belki oluyor... Sosyal medyadaki bu iki yüzlülük gerçekten çok üzücü. Aslında bu kadar duyarlı ve sabırlı biri değilsiniz siz de''