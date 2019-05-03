Oğuzhan Uğur'dan Gonca Vuslateri'ye sert sözler
Son zamanlarda YouTube'da çektiği videolarla milyonlarca izlenen Oğuzhan Uğur, son çektiği videoda Gonca Vuslateri'ye iki yüzlü göndermesi yaparak sert sözler söyledi.
Gonca Vuslateri, geçtiğimiz günlerde havalimanında görevli bir kadının Funda Esenç adlı yolcu tarafından hakarete maruz kalmasını sert bir dille eleştirerek; ''Havaalanında yaşanan olaydan dolayı görevli arkadaştan ben bile gidip özür dilemek istedim... Bir insanı (kadını) kalçasıyla davranışıyla toplum içerisinde küçük düşürme girişimi saldırıdır ve özlük haklarımıza yapılmış linçtir. Suçtur bu. Terbiyesizlik az kalır'' dedi.
Sonrasında ise kendisinin bir kadın çalışanına yaptığı kötü muamele ortaya çıktı. Vuslateri'nin takipçisi şu sözlerle tatsız bir anısını paylaştı: ''Karşılamada çalıştığım bir ödül töreninde listede isminizi hemen bulamadım diye beni azarlayıp elimden listeyi çekip alan da sizdiniz oysa ki... 1 ay kadar belki oluyor... Sosyal medyadaki bu iki yüzlülük gerçekten çok üzücü. Aslında bu kadar duyarlı ve sabırlı biri değilsiniz siz de''
Şimdi de şarkıcılığın yanı sıra Youtube kanalı açan Oğuzhan Uğur, son videosunda Vuslateri'nin birlikte çalıştıkları dizi setinde rejide ve makyaj bölümünde görev yapan kadınlara kötü davranarak ağlattığını ifşa etti.