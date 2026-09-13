Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar verildi

AHBAP SORUŞTURMASINDA 28 KİŞİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında daha önce AHBAP çalışanlarına ilişkin MASAK raporları ve hesap hareketleri de incelenmişti. Ağustos ayında yayımlanan haberlerde, aralarında Oğuzhan Uğur ve AHBAP kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı aktarılmıştı.

Uğur halen Çorlu Karatepe Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.