Oğuzhan Uğur hakkında yeni karar verildi
AHBAP Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir süredir cezaevinde bulunan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur'un dosyası, yasal süreler kapsamında incelenerek tutukluluk halinin devamına karar verildi. İşte detaylar...
AHBAP Derneği'ne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde iki aydır Çorlu Karatepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un dosyası, yasal süre kapsamındaki rutin inceleme için yeniden ele alındı. Yapılan değerlendirme neticesinde mahkeme, Uğur'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen AHBAP soruşturması kapsamında 21 Temmuz 2026’da tutuklanan Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’un cezaevi süreci devam ediyor. Uğur, soruşturma kapsamında “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla tutuklanmıştı.
TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK
Uğur hakkında yapılan son tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildiği öğrenildi.
Oğuzhan Uğur, soruşturmanın ikinci dalgasında gözaltına alınan 10 şüpheli arasında yer almış, sulh ceza hakimliği tarafından 9 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. Bir şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulanmıştı.
AHBAP SORUŞTURMASINDA 28 KİŞİ TUTUKLU
Soruşturma kapsamında daha önce AHBAP çalışanlarına ilişkin MASAK raporları ve hesap hareketleri de incelenmişti. Ağustos ayında yayımlanan haberlerde, aralarında Oğuzhan Uğur ve AHBAP kurucusu Haluk Levent’in de bulunduğu 28 şüphelinin tutuklandığı aktarılmıştı.
Uğur halen Çorlu Karatepe Cezaevi’nde tutuklu bulunuyor.