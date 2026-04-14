Oğuzhan Koç'tan para itirafı! "Biraz para bozar"
Şarkıcı ve oyuncu Oğuzhan Koç, bu kez müziğiyle değil, para ve hayat üzerine yaptığı samimi açıklamalarla gündeme geldi. Katıldığı programda kazanç, yatırım, harcama alışkanlıkları ve zenginlik anlayışı hakkında konuşan ünlü isim, özellikle “Para herkesi biraz bozar” sözleriyle dikkat çekti.
Oğuzhan Koç, ilk kazandığı parayla yakın arkadaşı Eser Yenenler ile ortak bir otomobil aldıklarını anlattı. Geçmişte para harcama konusunda daha savruk olduğunu da açık yüreklilikle söyleyen Koç, zaman içinde bu konuda daha temkinli bir hale geldiğini ifade etti.
Oğuzhan Koç, ilk zamanlarda daha fazla alışveriş yaptığını ve o dönemde sonradan görmüş gibi davrandığını esprili bir dille anlattı. Ancak bugün geldiği noktada gereksiz harcamalardan uzak durduğunu, ekstra masraf oluşturacak alışkanlıklara sahip olmadığını söyledi. Ünlü isim, zamanla para kazanmanın değil, onu doğru yönetmenin daha önemli hale geldiğini düşündüğünü hissettirdi.
Finansal tercihleriyle ilgili de konuşan Oğuzhan Koç, kazancını ağırlıklı olarak gayrimenkule yatırdığını söyledi. Bunun yanı sıra Bitcoin ve Borsa İstanbul üzerinden de yatırım yaptığını belirten ünlü sanatçı, son 1-2 yılda iyi kazandığını ifade etti. Oğuzhan Koç’un en dikkat çeken sözlerinden biri de zenginlik tanımı oldu. Ünlü isim, ona göre gerçek zenginliğin çok para sahibi olmak değil, canının istemediği şeyi yapmak zorunda kalmamak olduğunu söyledi.
Oğuzhan Koç, sahip olduğu en büyük gücün özgüveni olduğunu da dile getirdi. Her şeyini kaybetse bile yeniden başlayabilecek gücü kendisinde gördüğünü söyleyen ünlü isim, sıfırdan da ayağa kalkabileceğine inandığını ifade etti. Ünlü sanatçı, para yönetiminde rahmetli anneannesinin öğüdüne kulak verdiğini de anlattı. “Akarken dolduruyorum” sözleriyle özetlediği bu yaklaşım, onun kazandığı dönemde birikim yapmayı önemsediğini gösterdi. Oğuzhan Koç, en büyük yatırımını ise kendisine ve mesleğine yaptığını söyledi. Bugün geldiği noktada hayal ettiği hayatı yaşadığını belirten sanatçı, bu sözleriyle hem kariyerinden hem yaşam düzeninden memnun olduğunu gösterdi.