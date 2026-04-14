Oğuzhan Koç'tan para itirafı! "Biraz para bozar"

Oğuzhan Koç, sahip olduğu en büyük gücün özgüveni olduğunu da dile getirdi. Her şeyini kaybetse bile yeniden başlayabilecek gücü kendisinde gördüğünü söyleyen ünlü isim, sıfırdan da ayağa kalkabileceğine inandığını ifade etti. Ünlü sanatçı, para yönetiminde rahmetli anneannesinin öğüdüne kulak verdiğini de anlattı. “Akarken dolduruyorum” sözleriyle özetlediği bu yaklaşım, onun kazandığı dönemde birikim yapmayı önemsediğini gösterdi. Oğuzhan Koç, en büyük yatırımını ise kendisine ve mesleğine yaptığını söyledi. Bugün geldiği noktada hayal ettiği hayatı yaşadığını belirten sanatçı, bu sözleriyle hem kariyerinden hem yaşam düzeninden memnun olduğunu gösterdi.