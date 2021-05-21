Oğuz Yılmaz İbrahim Tatlıses'le küs öldü iddiası canlı yayında tartışmışlardı bakın neler yazdı
Şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından İbrahim Tatlıses'le aralarının bozuk olarak öldüğü iddia edildi. Tatlıses, Instagram'dan bir paylaşım yaptı.
Ankaralı şarkıcı Oğuz Yılmaz, önceki gün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 53 yaşında hayatını kaybetti. Dün, kalabalık bir cenazeyle toprağa verilen ünlü sanatçının yakınları, sevenleri zor zamanlar yaşadı, gözyaşları içinde uğurlandı.
Oğuz Yılmaz'ın vefatının ardından sosyal medyada İbrahim Tatlıses ile küs öldüğü iddiası dolanmaya başladı. Yıllar önce İbrahim Tatlıses ve Oğuz Yılmaz, İbo Show canlı yayınında tartışma yaşamıştı.
Tatlıses, Yılmaz'a yönelik, "Oğuz valla söylersem çaldırmazlar. Tüm Türkiye'de çaldırmazlar" ifadelerini kullanmıştı.
Tatlıses'e cevap veren Oğuz Yılmaz ise "Senin demenle olmuyor" karşılığında bulunmuştu.